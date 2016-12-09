За 13 дней декабря в дорожно-транспортных происшествиях, произошедших на территории Татарстана, погибли 15 человек и 218 получили ранения. Всего за этот период произошло 180 ДТП, сообщает УГИБДД МВД по РТ.
Вчера, 13 декабря, на территории Республики Татарстан было выявлено 9 нарушений ПДД, связанных с управлением транспортным средством в состоянии опьянения, 24 факта выезда в нарушение ПДД на полосу встречного движения, 26 фактов перевозки детей без детских удерживающих устройств и 387 фактов игнорирования ремней безопасности.
Loading...