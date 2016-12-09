Законопроект предусматривает внесение поправок к главе 2 КоАП РФ. Предлагается освобождать от штрафа за проезд светофора на красный при двух одновременных условиях. Первое - штраф наложен по показаниям видеокамеры, второе - у светофора нет таймера, отсчитывающего время до смены цвета. Проще говоря: нет таймера - нет штрафа по видео, только по личному свидетельству госавтоинспектора.

«Смысл законопроекта не в том, чтобы люди стали ездить на красный, - говорит инициатор Иван Бархатов. - А в том, чтобы стимулировать установку таймеров на светофорах с видеофиксацией».

По его мнению, это избавит водителей от необходимости экстренно тормозить, что для безопасности движения не менее важно, чем соблюдение сигналов светофора.