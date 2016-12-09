Завтра в Музее исламской культуры Музея-заповедника «Казанский Кремль» откроется выставка «Крымские жемчужины татарской сокровищницы».

Казанцы смогут увидеть примерно 200 экспонатов из фондов Крымского исторического музея-заповедника, рассказывающие об истории науки и культуры Крыма XIII – начала XX веков. Это памятники письменности XV-XX веков на арабском, крымско-татарском языке, османском турецком языках и предметы материальной культуры: гравюры, 56 монет, отчеканенных во времена правления крымских ханов, элементы женского костюма. Как сообщает пресс-служба Музея-заповедника «Казанский Кремль», представленные на выставке экспонаты собирались в течение двадцати лет в 35 странах мира и теперь составляют фонды созданного несколько лет назад Крымского исторического музея-заповедника.

Выставка организована в рамках сотрудничества между Республикой Крым и Республикой Татарстан.