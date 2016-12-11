Декабрь не случайно считается месяцем памяти выдающегося татарского композитора Салиха Сайдашева. Он родился 3 декабря 1900 года и умер 16 декабря 1954 года.
В рамках Декабрьских вечеров 14 декабря в Культурном центре «Сайдаш» состоится музыкальное посвящение композитору. В концерте прозвучат лучшие произведения Салиха Сайдашева в исполнении оркестра «Фантазия» и замечательных вокалистов республики. Автор проекта и руководитель «Клуба друзей Сайдаша» народная артистка России и Татарстана, профессор Лима Кустабаева расскажет зрителям о жизни и творчестве гениального композитора «лауреата народной любви» Салиха Сайдашева. Начало встречи в 13.00 часов.
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