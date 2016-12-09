19 декабря на сайте Татарстанского Управления Федеральной антимонопольной службы России пройдет онлайн конференция «Недостоверная реклама оккультных и медицинских услуг, а также недобросовестная конкуренция путем распространения информации, порочащейделовую репутацию».

Задать свой вопрос можно до 18 декабря включительно следующими способами:

1. в комментариях к новости на сайте fasrt.ru (для этого нужно зарегистрироваться на сайте);

2. позвонив по телефону: 8 (843) 236-89-22 (надо указать, что вопрос по онлайн-конференции);

3. оставить сообщение в Твиттере на https://twitter.com/#!/ufas_tatarstan;

4. по электронной почте на адрес: to16_43@fas.gov.ru или

5. оставить комментарий в Instagram на ufas_tatarstan.