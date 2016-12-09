Считанные дни остались до завершения акции «Подари подписку - 2017», инициированной АО «Татмедиа». Благодаря ей каждый житель Казани может стать благотворителем, подписав на республиканские газеты и журналы социальные учреждения, а также своих родных и близких.

Новогодние игрушки с именами благотворителей и их добрыми пожеланиями украшают новогоднюю елку в АО «Татмедиа» на Декабристов, 2. Вчера к акции присоединились еще трое участников, решивших оформить подписку на «Казанские ведомости» в подарок.

Лейла Фазлеева, помощник Президента РТ:

- Решила поддержать четыре многодетные семьи республики, оформив подписку на газету на их домашний адрес. Многодетная семья - это один из самых многообещающих институтов. Считаю, чем больше будет многодетных семей, тем счастливее будет наш регион. Почему именно «Казанские ведомости»? Потому что в газете публикуются материалы о таких же многодетных семьях. Также на ее страницах можно прочитать и поучительные истории, полезные как взрослым, так и детям. Думаю, по этой же причине подписка принесет пользу и благотворительному фонду «Добро даром», который я также подписала на первое полугодие. - Решила поддержать четыре многодетные семьи республики, оформив подписку на газету на их домашний адрес. Многодетная семья - это один из самых многообещающих институтов. Считаю, чем больше будет многодетных семей, тем счастливее будет наш регион. Почему именно «Казанские ведомости»? Потому что в газете публикуются материалы о таких же многодетных семьях. Также на ее страницах можно прочитать и поучительные истории, полезные как взрослым, так и детям. Думаю, по этой же причине подписка принесет пользу и благотворительному фонду «Добро даром», который я также подписала на первое полугодие.

Линар Ахметов, руководитель службы внутреннего контроля и аудита АО «Татмедиа»:

- Я выписал газету для одного из казанских детских домов. Думаю, и руководству, и подопечным будет полезно узнавать из газеты городские новости. Это актуальная и нужная им информация. Замечательно, что существует такая акция. Кто будет еще помогать, если не мы? - Я выписал газету для одного из казанских детских домов. Думаю, и руководству, и подопечным будет полезно узнавать из газеты городские новости. Это актуальная и нужная им информация. Замечательно, что существует такая акция. Кто будет еще помогать, если не мы?