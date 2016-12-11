Ведущему актеру Казанского татарского театра юного зрителя имени Г.Кариева, народному артисту Татарстана и России Нуриахмету Сафину 15 декабря исполняется 70 лет.

Справка «КВ» Нуриахмет Сафин родился 15 декабря 1946 года в деревне Степная Шентала Алексеевского района Татарстана. С детства заболел театром и уехал в Казань, чтобы стать актером. Поступил в Казанское театральное училище на курс, который набирал известный режиссер, актер Празат Исанбет. Окончил училище в 1966 году. Позже получил филологическое образование в Башкирском государственном университете. Работал в передвижном театре (ныне театр драмы и комедии им. К.Тинчурина). В те годы этот театр в шутку называли кремлевским, потому что актеры репетировали в Спасской башне Казанского кремля. В театре им. Г.Кариева Нуриахмет Сафин работает с 1987 года. Победитель в номинации «Опора и авторитет» гранта правительства Республики Татарстан (2009 г.). В этом году стал лауреатом VIII международного фестиваля театрального искусства «Театр. Чехов. Ялта» в номинации «За профессиональное достоинство» за исполнение главной роли в спектакле «Отчий дом». Нуриахмет Сафин родился 15 декабря 1946 года в деревне Степная Шентала Алексеевского района Татарстана. С детства заболел театром и уехал в Казань, чтобы стать актером. Поступил в Казанское театральное училище на курс, который набирал известный режиссер, актер Празат Исанбет. Окончил училище в 1966 году. Позже получил филологическое образование в Башкирском государственном университете. Работал в передвижном театре (ныне театр драмы и комедии им. К.Тинчурина). В те годы этот театр в шутку называли кремлевским, потому что актеры репетировали в Спасской башне Казанского кремля. В театре им. Г.Кариева Нуриахмет Сафин работает с 1987 года. Победитель в номинации «Опора и авторитет» гранта правительства Республики Татарстан (2009 г.). В этом году стал лауреатом VIII международного фестиваля театрального искусства «Театр. Чехов. Ялта» в номинации «За профессиональное достоинство» за исполнение главной роли в спектакле «Отчий дом».

Он единственный, кто служит в этом театре с самого его основания. Им сыграно более 100 ролей - от Ежика, Лесной бабушки и других сказочных персонажей до шекcпировского короля Лира. Все эти годы Нуриахмет Валиахметович собирает и бережно хранит материалы, фотографии, афиши, документы по истории татарского ТЮЗа. Вся эта коллекция станет основой будущего музея театра.

А история татарского ТЮЗа непростая. Сначала не было своей сцены, и актеры играли спектакли в домах культуры, школах, гимназиях, школах-интернатах. Какое-то время ютились в старом здании на улице Островского. Потом переехали в Кировский район. В 1996 году по Указу Президента Республики Татарстан театру было предоставлено историческое здание Дворца культуры льнокомбината - бывшего Алафузовского «Рабочего театра». Но здание находилось в аварийном состоянии, и было принято решение о переезде театра в Дом офицеров - бывший кинотеатр «Победа». Но сейчас там идет реконструкция, и ТЮЗ пока работает на сцене детского центра «Экият».

- Нуриахмет Валиахметович, 10 лет назад - к вашему 60-летию - главный режиссер театра Ренат Аюпов поставил «Короля Лира». А что бы вы хотели сыграть в год 70-летнего юбилея?

- Год назад планировали к юбилею поставить «Старика из деревни Альдермыш».

- Эта комедия у всех ассоциируется с легендарным спектаклем Камаловского театра, где главную роль великолепно сыграл Шаукат Биктемиров. Не боялись сравнений?

- Когда впервые возникла идея сыграть Альмандара, я понимал, что зрители обязательно будут сравнивать эти спектакли, эти образы. Повторяться не хотелось, поэтому уже продумывал, как по-своему рассказать историю о Старике и Смерти. Мне очень хотелось сыграть эту роль. Но спектакля не будет, мы даже к репетициям не приступали. Руководство театра решило отказаться от постановки «Старика из деревни Альдермыш». Обидно, что на юбилей остался без новой роли…

- Но вы очень востребованный актер, заняты практически во всех спектаклях театра…

- Да, но все-таки хочется новых ролей. С нетерпением жду новоселья театра. Когда у нас будет своя сцена, может быть, вернется в репертуар «Король Лир». Я очень соскучился по нему.

Наверное, проблема еще и в том, что в нашем театре, кроме меня, актеров моего поколения нет. У нас одна молодежь. Нет друзей, сверстников, с которыми я мог бы просто пообщаться, обсудить общие проблемы. Возможно, поэтому временами чувствую себя в одиночестве.

- В свой день рождения вы будете играть спектакль «Отчий дом» по пьесе Туфана Миннуллина. Там у вас тоже замечательная главная роль, за которую вы в этом году получили приз международного фестиваля театрального искусства «Театр. Чехов. Ялта» в номинации «За профессиональное достоинство»…

- «Отчий дом» - сильный по эмоциональному накалу спектакль. Он о проблеме отцов и взрослых детей. Пьющий сын, семейные конфликты… Тема острая, но пьеса написана с юмором, только финал был печальный. Мы с Туфаном абый даже ругались из-за этого. Я ему говорил: «Ну не может сын оставаться алкоголиком! Надо, чтобы он стал нормальным человеком». А Туфан абый отвечал: «В жизни так не бывает!» - «Но мы же спектакль ставим! А спектакль не должен заканчиваться на такой безрадостной ноте. Мы должны показать, что семья - это опора для человека!» Вот так мы подолгу спорили по телефону - я кричу, он кричит… Но в итоге Туфан абый переделал финал.

- В чем заключались эти изменения?

- Мой герой начинает понимать: если сын стал таким, значит, я сам что-то сделал в этой жизни не так или не сделал что-то очень важное. Значит, в детстве сын недополучил отцовской любви, внимания, не чувствовал поддержки и защиты. Ведь все наши проблемы идут из детства…

В спектакле очень важны детали. В начале спектакля, когда сын дотрагивается до моего головного убора, я бью его по руке: «Нельзя! Без моего разрешения никогда не бери!» А в финале я сам снимаю тюбетейку и одеваю ее на голову сына.

Мы старались показать, как холод, непонимание, обиды между родными людьми начинают таять. Они прощают друг друга и делают шаг к сближению. Вот эту боль и очищающую силу прощения зрители отлично чувствуют… Я вижу, что некоторые зрители даже плачут. Не так давно вижу в зале молодого мужчину - у него слезы на глазах. Он показывает мне большой палец: «Здорово! Спасибо!» В некоторые моменты я тоже не могу удержаться от слез. А как иначе можно донести свои мысли, чувства?

Мне всегда важна живая реакция зрителей. Энергия зрительного зала действительно обладает мощной целительной силой. Когда чувствуешь себя неважно, но выходишь на сцену и играешь спектакль на одном дыхании, в полную силу. Даже сам себе удивляешься. Правду говорят, что сцена лечит.