Баскетболисты, толком не успев отдохнуть после досадного поражения в Пире от «Олимпиакоса», приехали на берега Невы, чтобы сразиться с местным «Зенитом», который к матчу против УНИКСа готовился с особой тщательностью.

До этого команда Василия Карасева выиграла 6 матчей из 7, и казанцы были следующей целью снайперов питерского клуба. На сайте «Зенита» накануне игры тренер Василий Карасев объяснял болельщикам, что ничего особенного казанцы пока не делают - просто используют индивидуальные качества своих лидеров. Что же, и Колома, и Лэнгфорда питерцы действительно плотно прихватили, зато разыгрался Параховский, да и Джонсон хорошо вошел игру.

В итоге после первой четверти «Зенит» вопреки ожиданиям ведет всего два очка - 22:20. И в дебюте второй четверти продолжает сметать всех и вся под щитами Параховский.

УНИКС не ввязывался в беготню, предлагаемую соперниками, и это принесло свои плоды: к середине встречи гости уже вели в счете 46:45.

Почти половину третьей четверти хозяева не могли поразить кольцо УНИКСа. В концовке четыре очка Воронова окончательно добили «Зенит» - 67:59 в пользу гостей.

Начало четвертой четверти оказалось для хозяев провальным - минус 12.

И хотя под занавес «Зенит» забросил подряд 6 трехочковых, было уже поздно - 95:84 в пользу УНИКСа.

Теперь 15 декабря команда Евгения Пашутина дома сразится в рамках Евролиги с «Басконией».