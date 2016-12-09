Лыжи традиционно являются одним из самых популярных видов зимнего спорта - нет более демократичных, доступных и столь тесно связанных с природой и таких полезных для человека спортивных занятий. Соревнования по лыжам очень зрелищные. Вот и республиканская Федерация лыжных гонок и биатлона уже назначила дату проведения юбилейного 50-го Казанского лыжного марафона.

4 февраля на стадионе «Локомотив» несколько сотен лыжников со всей России и из других стран устроят массовый забег. Дистанций будет три. Основная - это марафонская дистанция в 50 км, запускают и полумарафонскую версию (25 км) и любительский 5-километровый заезд, на котором планируется принимать нормативы ГТО.

Президент Федерации лыжных гонок и биатлона Республики Татарстан, вице-президент Федерации лыжных гонок и биатлона России, генеральный директор ОАО «Сетевая компания» Ильшат Фардиев выделил рекордную за всю историю лыжных забегов в Казани сумму на поощрение победителей - миллион рублей. Призовой фонд будет распределяться по абсолютному первенству среди марафонцев, которые побегут 50 км: его разделят первые 10 мужчин и 6 женщин, пересекших финишную черту. Победитель среди мужчин получит около 220 тыс. руб., завоевавшая первое место среди женщин - около 150 тысяч. До этого года денежных призов Казанский лыжный марафон никогда не разыгрывал. Этим федерация намерена поднять престиж и уровень казанского марафона и сделать его привлекательным для ведущих лыжников страны.

Юбилейный казанский марафон будет проходить под девизом «Марафон без границ». География участников соревнований очень обширна. На сегодняшний день 80% участников - это иногородние спортсмены, представляющие города России от Москвы до Новосибирска. Есть марафонцы из Чехии, Казахстана, Китая и других стран. Паралимпийская сборная России в полном составе приедет на Казанский лыжный марафон. По словам организаторов, и часть национальной сборной прибудет в Казань.

В этом году Казанский лыжный марафон впервые пройдет под эгидой серии лыжных марафонов RussiaLoppet. Президент Федерации лыжных гонок и биатлона Республики Татарстан Ильшат Фардиев достаточно долго вел переговоры с представителями RussiaLoppet: у них очень серьезная система отбора. RussiaLoppet - часть WorldLoppet. На сегодняшний день около 27 лыжных гонок входят в RussiaLoppet. Как правило, в первый год присоединения к движению марафон является только кандидатом на вступление в проект. Но федерация Татарстана специально пригласила делегацию RussiaLoppet в Казань, показала гостям всю инфраструктуру для лыжных соревнований. И Казанский лыжный марафон в свой первый год присоединения выступает как полноценный член RussiaLoppet.