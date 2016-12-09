Сегодня, несмотря на внешние факторы и личные трудности, считают себя счастливыми людьми более 80% наших сограждан.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в течение двух лет уровень счастья россиян не опускается ниже 80%. Этот процент высок во всех основных социально-демографических группах. При этом молодежь (88% среди людей в возрасте 18 - 24 лет) и люди с высоким, по их оценкам, достатком (95%) более оптимистичны по сравнению с людьми преклонного возраста (76% среди 60-летних и старше) и жалующимися на свое материальное положение (55%).

Свое окружение респонденты чаще склонны характеризовать как скорее довольных жизнью людей (38%), чем несчастливых (14%). Еще 39% считают, что среди их близких и тех, и других примерно равное количество.

Главным залогом счастливой жизни по-прежнему остаются традиционные ценности. Счастливыми, по словам респондентов, их делают прежде всего семья (20%) и дети (20%), хорошая работа (14%), здоровье (13%), собственное благополучие и благополучие близких людей (13%). Также участники опроса признались, что недовольство и грусть у них вызывают материальные трудности (7%), низкие зарплаты и задержки выплат (4%), безработица (3%).

Опрос был проведен в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях, республиках и 8 ФО России. Объем выборки - 1600 человек.