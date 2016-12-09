С начала 2016 года в Управление ФССП по РТ поступило 722 исполнительных листа по штрафам Госалкогольинспекции РТ.

За этот период возбуждено 626 исполнительных производств на сумму 9 млн 809 тысяч рублей. Фактическим исполнением окончено 499 исполнительных производств, взыскано 4 млн 16 тысяч рублей. Основная масса исполнительных производств - это просроченные штрафы за нарушение законодательства, регламентирующего реализацию алкоголя.

В отношении должников применены различные ограничительные меры. 12 граждан не могут покидать пределы России, наложены взыскания на пенсии 42 должников и заработные платы 84 неплательщиков, сообщает пресс-служба УФССП России по РТ.

Работниками УФССП по РТ вынесено 110 постановлений о наложении запрета на регистрационные действия в отношении транспортных средств. Рейды судебных приставов с сотрудниками Госалкогольинспекции проводятся регулярно.