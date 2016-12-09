Пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия, сообщает УГИБДД МВД по РТ.

Днем ранее в Мамадышском районе водитель автомобиля «ВАЗ-2114» не выбрал безопасную скорость, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с грузовым автомобилем «МАН». Водитель легковушки скончался от полученных в ДТП травм.

Также ГИБДД сообщает, что за два выходных дня (10 - 11 декабря) на территории Татарстана было выявлено 39 нарушений ПДД, связанных с управлением транспортным средством в состоянии опьянения, 34 факта выезда в нарушение ПДД на полосу встречного движения, 118 фактов перевозки детей без детских удерживающих устройств и 827 фактов игнорирования ремней безопасности.