В преддверии новогодних праздников мы начинаем продумывать меню и закупать продукты для праздничного стола, делаем запасы на длинные январские выходные. При этом, конечно, переживаем, когда слышим о фальсифицированной продукции, суррогатах и отравлении некачественными товарами. Безопасны ли продукты питания на прилавках наших магазинов и рынков? Об этом рассказали на брифинге в Кабмине РТ.

Как выяснилось, татарстанцы достаточно внимательно и грамотно подходят к выбору продуктов питания. Об этом свидетельствует востребованность «горячей линии» Управления Роспотребнадзора по РТ. За 9 месяцев этого года на нее поступило 856 звонков от жителей республики. Кроме того, они отправили 1104 письменные жалобы в связи с нарушениями в сфере оборота пищевой продукции. Чаще всего татарстанцы жалуются на неправильные условия хранения продуктов питания, несоблюдение товарного соседства, отсутствие книги жалоб и предложений, несоответствие цены на ценнике и кассовом чеке, а также на продажу продуктов с истекшим сроком годности. И практически все жалобы горожан находят свое подтверждение.

С начала года специалисты Управления Роспотребнадзора по РТ исследовали более 48 тыс. проб пищевой продукции.

- Проведя такое большое количество исследований, мы констатируем, что качество и безопасность продуктов питания за текущий год не ухудшились. Доля некачественной и небезопасной пищевой продукции находится на стабильно низком уровне и составляет 2,6 процента, - отметила глава ведомства Марина Патяшина.

А много ли в рыбе льда?

В некоторых товарных группах специалисты отметили улучшение качества. К примеру, в рыбе стало меньше глазури (то есть льда) - 5,9%, тогда как за аналогичный период прошлого года данный показатель составлял 11,2%.

- Мы отмечаем улучшение качества рыбной продукции на прилавках республики. За текущий год было исследовано 713 проб, удельный вес нестандартной рыбной продукции составил всего 8 процентов. В этом году чаще всего такая продукция выявлялась в федеральных торговых сетях. За ее реализацию было наложено штрафов на сумму более 2 миллионов рублей, изъято из оборота около тонны некачественной рыбной продукции, - рассказала Марина Патяшина.

Улучшилось также качество хлебобулочных, кондитерских изделий. За текущий год удельный вес нестандартных проб продукции по физико-химическим показателям в этой группе товаров составил 1,9%. Это несколько ниже, чем за аналогичный период прошлого года (2,7%).

Но остаются и проблемы. В овощах продолжают в достаточно большом количестве выявляться нитраты. Причем такая продукция в основном ввозится из других регионов страны. В овощах местных производителей превышения нитратов не выявлено.

- Доля несоответствующих нормативам проб составляет 1,5 процента. Это 23 случая, где мы выявили превышение нитратов в овощах. И один случай, когда в моркови были обнаружены пестициды, - рассказала глава ведомства.

Зашел разговор и о бабушках, которые торгуют у остановок общественного транспорта, возле магазинов.

- К бабушкам я хорошо отношусь, а вот к их домашним заготовкам… Они очень опасны. Я бы никогда не купила их ни себе, ни своим близким. Хотя очень трепетно отношусь к пожилым людям, - отметила Марина Патяшина.

Роллы и суши: брать или забыть

В Татарстане каждый третий (!) исследованный образец роллов и суши не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологической чистоте. Нарушениями чаще всего грешат мелкие сети, автосуши, а также организации, занимающиеся доставкой этой продукции на дом. Хотя нарушения встречаются, к примеру, и в крупных ресторанах японской кухни. Справедливости ради надо отметить, что эта продукция заведомо обречена на большие риски, так как не подвергается термической обработке. Большую роль при этом играет человеческий фактор. Особенно осторожным следует быть при заказе роллов и суши через интернет или рекламные буклеты, которые бросают в почтовые ящики.

Прибегать к заказу роллов и суши по интернету Марина Патяшина не советует. По ее словам, та же заказная пицца менее опасна, так как она хотя бы подлежит термической обработке. И поэтому, в каких бы условиях и какими руками пицца ни была приготовлена, риска заразиться пищевыми токсикоинфекциями в этом случае меньше.

Доставка суши и роллов на дом или в офис является достаточно рискованной еще и потому, что в случае отравления найти виновников сложно - потребители в большинстве случаев не берут чеки. Они видят рекламные буклеты в торговых сетях или лифтах, делают заказ, а кто изготовил эту продукцию, не знают.

- Мы не можем найти даже места приготовления роллов и суши. Бывает так, что индивидуальный предприниматель зарегистрирован в жилой квартире. Мы не исключаем, что цеха по приготовлению таких блюд не соответствуют санитарным требованиям. Если вы делаете заказ на дом по интернету, выбирайте сети, которые привязаны к кафе, ресторану. В таком случае можно быть уверенным, что в этих заведениях есть соответствующие условия для приготовления качественных блюд. Еще один важный момент: не кормите хотя бы детей такими роллами и суши. Детский организм очень чувствителен к кишечным инфекциям, у ребятишек отравление проходит намного тяжелее. Если взрослому не требуется стационарная помощь, детям она обязательна, - продолжила Марина Патяшина.

Молочные продукты на строгом контроле

Для потребителей есть хорошие новости: на прилавках Татарстана стало меньше фальсифицированной молочной продукции. Всего за текущий год исследовали 1291 образец молочной продукции. Это в 4 раза больше, чем за весь прошлый год. При этом удельный вес выявленной фальсифицированной растительными жирами молочной продукции снизился в 4 раза. Наиболее часто специалисты выявляли нарушения в сливочном масле и сыре. Грешат же некачественной «молочкой» в основном федеральные торговые сети.

На брифинге зашел разговор и о том, продукты какой ценовой категории исследуются специалистами Роспотребнадзора.

- Мы ориентированы на потребителя, который не может позволить себе купить дорогой продукт. Придя в торговую сеть или агропромпарк, отбираем продукты низшей ценовой категории. Однако даже среди дешевых товаров на сегодня не видим существенного ухудшения качества и безопасности пищевых продуктов, - отметила глава ведомства. - Хотя при выборе недорогих продуктов вероятность того, что они будут содержать растительные спреды, значительно выше. Еще один совет: с осторожностью покупайте молочную продукцию вразвес у мелких индивидуальных предпринимателей. Бывает, индивидуальный предприниматель закупает у производителя спред и продает его, выдавая за сливочное масло. Такой продукт не имеет потребительской упаковки. При покупке сыра посмотрите, не написано ли там «сырный продукт». Случается, когда мы начинаем проводить расследование, видим, что на этикетке написано «сырный продукт», а на чеке - «сыр». Сами потребители должны быть более внимательными, - подчеркнула Марина Патяшина.

Алкоголю через интернет - нет!

Праздничный стол обычно не обходится без бутылки хотя бы шампанского. Однако важно покупать качественные алкогольные напитки. Иначе новогодняя ночь может обернуться серьезными проблемами со здоровьем и госпитализацией.

- Я обращаюсь ко всем жителям республики. Убедительная просьба: не стремитесь приобрести дешевую алкогольную продукцию, которая предлагается в интернете, по объявлениям с предложением доставить на дом: все это незаконно и опасно.

В особенности рискованно покупать так называемую «цветную продукцию»: коньяк, виски, мартини, вино, шампанское. Такие напитки могут изготавливаться путем смешивания разбавленного водой спирта и химических реагентов. Поэтому бутылка коньяка стоит 150 - 200 рублей, а не 500 - 600, как в торговых объектах, реализующих настоящие алкогольные напитки, - рассказал руководитель Государственной инспекции РТ по обеспечению государственного контроля за производством, оборотом и качеством этилового спирта, алкогольной продукции и защите прав потребителей Игорь Марченко. Он напомнил случай в Пензенской области, когда мужчина пригласил гостей на день рождения, приобретя для застолья алкоголь у сомнительного продавца. В итоге он и его четыре друга скончались, отравившись.