120 лет назад, 12 декабря 1896 года, в селе Матвеевка Мензелинского района Татарии в русской семье родился будущий Герой Советского Союза генерал-полковник Василий Гордов.

С 1915 года Василий Гордов участвовал в Первой мировой войне, дослужился до звания старшего унтер-офицера. В годы Гражданской войны в рядах Красной Армии с 1918 года прошел путь до командира полка. Воевал с вооруженными махновцами. В 1921 году он получил свой первый орден Красного Знамени. После курсов старшего командного состава Высшей тактической школы в 1925 году направлен инструктором в Монгольскую народную армию. В разгар политических репрессий в 1937 году был командиром стрелковой дивизии. В 1939 - 1940 годах - начальником штаба Калининского военного округа, затем - Приволжского военного округа.

На войне с финнами до 6 декабря 1939 года был начальником штаба 7-й армии.

Великая Отечественная война застала Василия Гордова в звании генерал-майора на посту командующего 21-й армией. Эта армия обороняла Гомель в Белоруссии, а в декабре 1941-го - январе 1942-го участвовала в Курско-Обоянской наступательной операции. Василий Николаевич награжден вторым орденом Красного Знамени.

В июле-августе 1942 года Гордов командовал войсками Сталинградского фронта, оборонявшими дальние подступы к городу на Волге. Исправить в этой должности стратегические просчеты Ставки и удержать ударную группировку вермахта генерал Василий Гордов, конечно, не мог. Не имея ни вооружения, ни резервов, он «допустил ряд ошибок при организации обороны» и был понижен до командующего 33-й армией.

В марте 1943 года 33-я армия участвовала в Ржевско-Вяземской наступательной операции, за что ее командующий был отмечен орденом Суворова I степени.

Дальнейший боевой путь генерала Гордова отмечен только победами: Смоленская, Оршанская, Витебская наступательные операции.

В апреле 1944 года генерал-полковник Гордов назначен командующим 3-й гвардейской армией I Украинского фронта, которая разгромила противника в городе Кельце в ходе Верхнесилезской наступательной операции.

В апреле-мае 1945 года армия Гордова принимала участие в Берлинской и Пражской наступательных операциях.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 1945 года за умелое руководство войсками Василию Гордову присвоено звание Героя Советского Союза.

После войны Гордов командовал войсками Приволжского военного округа. С ноября 1946 года - в отставке.

12 января 1947 года по запросу Абакумова Сталин санкционировал арест Василия Гордова с формулировкой: «за вынашивание террористических планов в отношении членов советского правительства». 24 августа 1950 года по приговору Военной коллегии Верховного Суда СССР генерал-полковник Гордов расстрелян в Лефортовской тюрьме Москвы.

Захоронен герой войны на территории Донского кладбища. Там установлен памятник жертвам политических репрессий, на котором выбито имя Василия Николаевича Гордова.

Реабилитирован наш земляк 11 апреля 1956 года. И, несмотря на свою трагическую судьбу, Василий Николаевич Гордов должен занять достойное место в памяти не только татарстанцев, но и всех россиян.