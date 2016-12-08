Всего под елочные базары в столице Татарстана подготовлена 21 площадка, сообщили на «деловом понедельнике» в мэрии. И хотя в торгах приняли участие 20 предпринимателей, заявки поступили всего на 13 лотов.

Больше всего торговых площадок оказалось в Советском районе - семь. А вот в Авиастроительном и Кировском районах ни один из предпринимателей не согласился продавать елки.

В Вахитовском районе елочная торговля развернется на Чеховском рынке. В Московском районе для этого отвели два места - на Декабристов, 179 и на Восстания, 83. В Ново-Савиновском районе будет пять елочных базаров - два на Адоратского, 21, на перекрестке Адоратского и Ямашева, на перекрестке Мусина и Ямашева и на Чуйкова, 25. В Приволжском районе продажа елок организована по следующим адресам: Зорге, 66, Зорге, 75, пр. Победы, 56, Фучика, 72 и 105. В Советском районе елочные базары расположатся на территории крупных торговых центров, всего их будет семь.

Предположительно, стоимость елочек и сосен будет от 300 рублей за метр.