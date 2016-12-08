Хочешь торговать, узаконь свои отношения с городской властью, на законных основаниях используй недвижимость и плати налоги исправно - вроде бы вполне понятные условия для ведения предпринимательства. Но, увы, желающих получить доход и при этом не платить положенное хоть отбавляй.

С такими представителями теневого предпринимательства исполком города ведет работу уже не первый год. Всего в Казани в 2016 году снесли свыше 260 несанкционированных торговых строений, сообщили вчера на аппаратном совещании в мэрии. Из них 220 - это нестационарные павильоны и киоски, 42 - стационарные, то есть капитально построенные здания. Строения возводились без соответствующего разрешения и права на землепользование.

Заместитель руководителя исполкома Казани Иван Кузнецов предупредил тех, кто еще продолжает работать «по-серому»: работа по сносу незаконных капитальных и нестационарных объектов продолжится и в 2017 году.

- Нелегальная предпринимательская деятельность - это ощутимый финансовый удар по городскому бюджету, - говорит чиновник. - «Серые» бизнесмены не платят налоги, торгуют товаром, непонятно где произведенным и откуда привезенным. К тому же зачастую они «подсаживаются» к городским сетям и бесплатно пользуются водой и электричеством, то есть фактически занимаются воровством.

Кстати С 2013 года в Казани снесли 1400 незаконных торговых объектов. С 2013 года в Казани снесли 1400 незаконных торговых объектов.

Кроме того, подобные павильоны и ларьки не отвечают нормам противопожарной безопасности. В подземном переходе на улице Дементьева до определенного времени находились такие торговые объекты. Случись пожар, беды было бы не миновать, потому как один из выходов перехода был полностью перекрыт шиномонтажной мастерской.

Пугает то, что нелегалы торгуют не только одеждой и другими промтоварами. В магазине на улице Гудованцева продавали спиртосодержащие настойки без соответствующих документов, а на улице Октябрьской круглосуточно торговали алкоголем. И без лицензии. Где гарантия, что эти жидкости сомнительного качества не доведут употребившего их до больничной койки или гробовой доски?

В этом году в Казани изменили порядок демонтажа незаконных торговых павильонов. Если владельцы согласны сами демонтировать строения, то им дается не 10, а 30 дней. Демонтажем торговых объектов сейчас занимается комитет потребительского рынка.