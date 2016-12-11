В минувшее воскресенье в Белой мечети в Болгаре отпраздновали день рождения пророка Мухаммада - Мавлид ан-Наби.

На торжественном мероприятии с речью выступили Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев, муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, верховный муфтий РФ Талгат Таджуддин, заместитель председателя ДУМ РФ Рушан Аббясов. В мероприятии участвовали общественные и религиозные деятели со всей страны.

Все они приветствовали избрание помощника Президента РТ Камиля Исхакова председателем совета учредителей Болгарской исламской академии. Избрание состоялось перед началом празднования на заседании совета учредителей учебного заведения. Участники этого заседания рассмотрели также вопросы организации учебного процесса, внесли некоторые изменения в устав Болгарской исламской академии, утвердили состав совета учредителей академии.

На празднике Мавлид ан-Наби прозвучали духовные песнопения на арабском и татарском языках. Лазерное шоу и салют стали ярким завершением мероприятия после совместной молитвы на площади перед Белой мечетью, сообщает ИА «Татар-информ».