9 декабря в казанском парке Победы открылась уникальная фотовыставка под открытым небом, посвященная мужественным людям нашей страны «Герои России, какими их не видел никто». Экспозиция приурочена ко Дню Героев Отечества.

На стендах (а их несколько десятков), что установлены на главной аллее парка Победы, - фотографии ветеранов разных войн, рядом краткое описание их подвигов. Перед каждой фотографией хочется постоять, вглядеться в спокойные, передающие внутреннее достоинство глаза человека, почувствовать мощную энергетику мужества и силы его духа. И не сразу замечаешь, что у некоторых вместе ног протезы. Организаторы выставки добились цели, которую преследовали: они показали героев нашей страны в ином свете, какими их мало кто видел.

Фотопроект создан по инициативе благотворительного фонда «Память поколений» при участии таких известных фэшн-фотографов, как Даниил Головкин, Ольга Тупоногова-Волкова и Криста Судмалис. Показаны 33 работы, на которых фотомастера представили Героев России в необычном для большинства из нас виде.

- Наши герои - это не только ветераны Великой Отечественной войны, - говорит исполнительный директор фонда Катерина Круглова. - Большинство из них люди молодые или среднего возраста, мужчины и женщины - ветераны военных действий нового времени.

В своей работе мы часто общаемся с ними. То, что некоторые из них ограничены в физических возможностях, нисколько не отражается на их активной жизненной позиции. Ветераны живут полной жизнью и добиваются порой даже большего, чем среднестатистический здоровый человек. Так родилась идея создать фотопроект, который показал бы мощь души наших героев. Мы хотим через фотографии рассказать как можно большему количеству зрителей, что наши ветераны - это смелые, интересные и целеустремленные люди. Эта история не про страдания, а про силу духа, которая превалирует над физическим состоянием. Стоит посетить фотовыставку во время школьных каникул вместе с детьми.

От Татарстана в съемках принял участие Герой Российской Федерации Алексей Кораблев, участвовавший в контртеррористической операции на Северном Кавказе. Ему исполнился всего 21 год, когда за мужество и героизм он был удостоен почетного звания Героя России.

Среди тех, кто стал лицом фотовыставки, российский военный и политический деятель Валерий Востротин, ветеран контртеррористической операции на Северном Кавказе, паралимпиец Вадим Селюкин, советский и российский исследователь Арктики и Антарктиды, ученый-океанолог Артур Чилингаров и другие ветераны - герои нашей страны.

Выставка в Казани проходит при поддержке правительства Республики Татарстан и продлится до 9 января. Помимо нашего города она проходит еще в Москве и Иркутске, а также на российской военной базе в Сирии.