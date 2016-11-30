Организациям, которые снабжают население водой, природным газом, теплом и электрической энергией, предлагается устанавливать счетчики на свои средства.

Сейчас собственники жилых домов обязаны устанавливать на свои деньги индивидуальные приборы учета потребления воды и электричества, а также оплачивать их содержание. «Исключение составляет опломбирование счетчиков, данная услуга оказывается бесплатно», - указывают авторы в пояснительной записке.

По мнению Морозова и Натарова, такие дополнительные расходы, особенно в условиях недофинансирования социальной сферы, для целого ряда категорий граждан существенны. «Так, стоимость двух индивидуальных приборов учета расхода воды (горячей и холодной) с установкой составляет 3000-5000 рублей». Следует также отметить периодическое повышение тарифов на услуги ЖКХ, которое, к примеру, в 2017 году составит 4,9%», - объяснили парламентарии.