Днем ранее в Мамадышском районе водитель автомобиля ВАЗ-2114 не выбрал безопасную скорость, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с грузовым автомобилем «МАН». Водитель легковушки скончался от полученных в ДТП травм.

Также ГИБДД сообщает, что за два выходных дня 10-11 декабря на территории Татарстана было выявлено 39 нарушений ПДД, связанных с управлением транспортным средством в состоянии опьянения, 34 факта выезда в нарушение ПДД на полосу встречного движения, 118 фактов перевозки детей без детских удерживающих устройств и 827 фактов игнорирования ремней безопасности.