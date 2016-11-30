Вчера, 11 декабря, в 20.00 в Чистопольском районе на первом километре автодороги Кзыл Болгар - Кзыл Ялан водитель автомобиля «Шевроле», 1994 года рождения совершил наезд на пешехода 1976 года рождения, который, по предварительным данным, шел по проезжей части в попутном направлении, не имея при себе предметов со световозвращающими элементами. Пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия, сообщает УГИБДД МВД по РТ.

Днем ранее в Мамадышском районе водитель автомобиля ВАЗ-2114 не выбрал безопасную скорость, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с грузовым автомобилем «МАН». Водитель легковушки скончался от полученных в ДТП травм.

Также ГИБДД сообщает, что за два выходных дня 10-11 декабря на территории Татарстана было выявлено 39 нарушений ПДД, связанных с управлением транспортным средством в состоянии опьянения, 34 факта выезда в нарушение ПДД на полосу встречного движения, 118 фактов перевозки детей без детских удерживающих устройств и 827 фактов игнорирования ремней безопасности.