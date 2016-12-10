Уважаемые соотечественники! Сердечно поздравляю вас с Днем Конституции Российской Федерации.

Основной закон новой России был принят 12 декабря 1993 года, и вот уже почти четверть века его ключевые положения остаются неизменными. Став ядром всей современной отечественной политико-правовой системы, Конституция провозгласила высшей ценностью Человека, его Права и Свободы, закрепила принципы федеративного устройства и основы демократического порядка, заложила прочный фундамент успешной реализации экономического и культурного потенциала страны, сохранения ее территориальной целостности, упрочения гражданского мира и общественного согласия.

Осенью этого года состоялись выборы в высший законодательный орган Российской Федерации – Государственную Думу VII созыва. Вне всякого сомнения, обновленный депутатский корпус продолжит работу по дальнейшему развитию российского законодательства и укреплению правопорядка в соответствии с духом и буквой Конституции, обеспечит преемственность стратегии духовного возрождения, инновационной модернизации, роста международного авторитета нашей Родины, выполнит все взятые на себя обязательства.

Дорогие друзья! Татарстан, в единой семье народов Российской Федерации, неизменно подтверждает свою приверженность демократическим ценностям и идеалам гуманизма. День Конституции объединяет нас в искреннем стремлении сохранить и преумножить историческое величие Отчизны. Убежден, дальнейшее укрепление конституционных основ и впредь всегда будут надежным залогом проведения последовательных преобразований в нашей многонациональной стране, призванных раскрывать инициативу, предприимчивость, творческий ресурс ее граждан. Будет способствовать успешному решению задач социально-экономического развития, эффективному использованию научного и человеческого потенциала, достижению высокого уровня жизни. Так пусть на этом пути всем нам сопутствуют удача и успех! От всей души желаю вам мира, счастья, благополучия и добра!