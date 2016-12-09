В зоомагазинах Казани к Новому году стартовали продажи петухов. Как уверяют продавцы, они не остаются без внимания покупателей.

В преддверии наступающего Нового года в зоомагазинах города появились петухи. Именно под этим знаком пройдет грядущий 2017, поэтому сотрудники торговых сетей и решили удивить своих клиентов. Кукареканье птицы слышится не только в бутике, но и во всем торговом центре. А все проходящие мимо покупатели не могут не остановиться возле такой «экзотики» на современных прилавках. Статный британский петух, именно так написано на ценнике, буквально затмил всех остальных жителей зоомагазина. Да и цена приемлема – 600 рублей. Не жалко отдать, чтобы в доме летал символ года, сулящий удачу. Неинтересны покупателям стали ни хомячки, ни попугаи. К ним, пожалуй, в квартирах привыкли. Но как же привести в дом живого петуха?

- В преддверии Нового года мы специально привезли петуха. От некоторых горожан поступали заказы, которым мы сначала лишь удивлялись. Зато сейчас понимаем, что и в квартире петух уживется спокойно. Главное – во время кормить зернами и не держать на холоде. Ну и конечно, привыкнуть к кукареканью и рано утром, и на протяжении дня. Среди наших покупателей и обычные казанцы, и директора магазинов. Так, один из руководителей торговой сети заказал петуха, чтобы поместить его прямо в торговом зале. Птица, по его словам, не только привлечет покупателей, но и станет лучшим украшением магазина и выделит его среди конкурентов, - пояснила продавщица зоомагазина.

Однако сказать, что петух ведет себя абсолютно спокойно в небольшой клетке, пожалуй, нельзя. Порой ему хочется и крыльями помахать, вот только пространства мало. Остается лишь надеяться, что будущие обладатели британца подарят символу наступающего года свободу. А то как же счастье и яркие эмоции уживутся в клетке? И что же делать с таким богатством после того, как пробьют куранты?