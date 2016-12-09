Вчера у известной казанской певицы финалистки первого сезона телевизионного шоу «Голос» Эльмиры Калимуллиной состоялся первый сольный концерт в Москве. Вечер прошел на сцене театра «Градский Холл».
Программа, которую представила Эльмира московской публике, была очень разнообразной: арии из классических опер, песни современных татарских композиторов, русские романсы, фрагменты из мюзикла «Алтын Казан», хиты российской и зарубежной эстрады, авторские композиции. По отзывам тех, кто был на концерте, вечер прошел великолепно.
Loading...