Программа, которую представила Эльмира московской публике, была очень разнообразной: арии из классических опер, песни современных татарских композиторов, русские романсы, фрагменты из мюзикла «Алтын Казан», хиты российской и зарубежной эстрады, авторские композиции. По отзывам тех, кто был на концерте, вечер прошел великолепно.