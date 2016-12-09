В изучении своих корней должен помочь детский конкурс генеалогических проектов «Моя родословная», который стартовал в рамках культурно-образовательного проекта «Культурный дневник школьника».

Инициаторами этого необычного проекта стали Государственный архив Республики Татарстан и Объединение «Татармультфильм».

Для участия в конкурсе ребята из младших классов должны написать творческие работы об истории своей семьи, бабушек, дедушек и более далеких предков. Это может быть не просто сочинение, но красиво оформленный альбом с фотографиями из семейного архива, фото и видео документы.

В жюри конкурса «Моя родословная» вошли республиканские архивисты, редакторы Татарского Детского Издательства.

Работы принимаются до 8 января 2017 года. Итоги конкурса будут подведены 16 января 2017 года.

Подробнее ознакомиться с правилами Республиканского детского конкурса генеалогических проектов «Моя родословная» и принять в нем участие можно на портале «Культурный дневник школьника» (www.культурныйдневник.рф).