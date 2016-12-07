Вчера в Казани стартовал финальный очный этап V Республиканского правового турнира. В этом интеллектуальном состязании принимают участие ученики 8-11 классов татарстанских школ.

Цель турнира, организованного при поддержке Госсовета Республики Татарстан, - повысить правовую грамотность молодого поколения, познакомить школьников с принципами законотворчества.

В очный этап турнира прошли 16 лучших команд. Им предстоят дебаты, олимпиадный квест, правовая викторина, тренинги, другие интересные современные формы состязания. Лучшая команда в основном зачете станет абсолютным победителем турнира.

В рамках турнира запланированы встречи школьников с учеными Казанского федерального университета, с представителями органов власти, практикующими судьями и адвокатами, членами общественных организаций (Ассоциация юристов России). В мероприятиях турнира примут участие Председатель Конституционного Суда Республики Татарстан Фархат Хуснутдинов, Председатель Верховного Суда Республики Татарстан Ильгиз Гилазов, Заместитель Председателя Государственного Совета Республики Татарстан Римма Ратникова, министр юстиции Республики Татарстан Лариса Глухова, заместитель Председателя Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан Валентина Каменькова. А для учителей–наставников команд будет проведен республиканский семинар «Современные образовательные технологии в практике олимпиадной и конкурсной подготовки».

Итоги V Республиканского правового турнира будут объявлены завтра, в воскресенье, 11 декабря.