Сегодня в Казани состоялся гала-концерт III Республиканского конкурса среди женщин-инвалидов «Жемчужина Татарстана-2016».

На сцене детского центра «Экият» выступили 10 финалисток – 10 самых смелых, самых решительных женщин, которые, не смотря на серьезные заболевания, находят в себе жить полноценной жизнью, работать, творить, приносить радость окружающим. Самой старшей участнице конкурса Елене Назаровой 41 год, а самой юной – Веронике Лазаревой 19 лет. Вероника родилась с аномалией верхних и нижних конечностей, но это не мешает ей исполнять музыку на синтезаторе.

Каждая из этой великолепной десятки стала победительницей. Поздравить участниц конкурса пришли министр труда занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова, помощник Президента РТ по социальным вопросам Лейла Фазлеева, заместитель Председателя Государственного Совета РТ, исполнительный директор Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры РТ Татьяна Ларионова, которая была председателем жюри конкурса. Побывала на гала-концерте популярная российская певица Сати Казанова. Вели программу телеведущий Тимур Акулов и обладательница титула «Мисс мира-2013» среди девушек на инвалидных колясках, член совета по вопросам попечительства в социальной сфере при Правительстве РФ, член комиссии по делам инвалидов при Президенте РФ, мотивационный спикер Ксения Безуглова. Поддержать конкурсанток приехали и финалистки двух первых конкурсов «Жемчужина Татарстана».

В этом году «Жемчужина Татарстана» прошел при поддержке объединения женщин-депутатов «Мәрхәмәт – Милосердие» при депутатской фракции «Единая Россия» в Государственном Совете Республики Татарстан.

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