Рейды судебных приставов с сотрудниками Госалкогольинспекции проводятся регулярно.

За 11 месяцев 2016 года судебные приставы РТ возбудили 626 исполнительных производств на сумму 9 млн 809 тысяч рублей. Взыскано 4 млн 16 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УФССП России по РТ.

С начала 2016 года в Управление ФССП по РТ поступило 722 исполнительных листа по штрафам Госалкогольинспекции Татарстана. Основная масса исполнительных производств - это просроченные штрафы за нарушение законодательства, регламентирующего реализацию алкоголя.

В отношении нарушителей применены различные ограничительные меры. 12 граждан не могут покидать пределы России, на пенсии 42 должников и на заработные платы 84 неплательщиков наложены взыскания.

Работниками УФССП по РТ вынесено 110 постановлений о наложении запрета на регистрационные действия в отношении транспортных средств.