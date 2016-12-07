Нахождение женщины неизвестно с 8 ноября.

По сообщению Управления МВД по Казани, Мустафина Альбина Наилевна, 26 февраля 1986 года рождения, с 2014 года состоит на учете в городском психоневрологическом диспансере с диагнозом «шизофрения».

Рост: 165 см

Телосложение: среднее

Лицо: бледное, овальное

Глаза: голубые

Волосы: темные, прямые

Голос: звонкий



Женщина была одета в болоньевую куртку и черные сапоги. Также на женщине была одета белая вязаная шапка. При ней была сумка серого цвета и паспорт.

Все, кто владеет какой-либо информацией, просьба обращаться по тел: 8 (843) 561-22-20 и 8-965-595-19-04.