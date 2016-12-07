Нахождение женщины неизвестно с 8 ноября.
По сообщению Управления МВД по Казани, Мустафина Альбина Наилевна, 26 февраля 1986 года рождения, с 2014 года состоит на учете в городском психоневрологическом диспансере с диагнозом «шизофрения».
Рост: 165 см
Телосложение: среднее
Лицо: бледное, овальное
Глаза: голубые
Волосы: темные, прямые
Голос: звонкий
Женщина была одета в болоньевую куртку и черные сапоги. Также на женщине была одета белая вязаная шапка. При ней была сумка серого цвета и паспорт.
Все, кто владеет какой-либо информацией, просьба обращаться по тел: 8 (843) 561-22-20 и 8-965-595-19-04.
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