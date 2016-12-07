При вынесении приговора суд принял во внимание несколько смягчающих обстоятельств.

Советский суд Казани вынес приговор Александру Колистратову. Напомним, что мужчина ограбил в сентябре один из банков столицы РТ. Злоумышленник был задержан по горячим следам. Суд учел, что мужчина добровольно возместил кассиру моральный вред в 30 тыс. рублей, сотрудничал со следствием и судом, сам выдал часть похищенных средств и при этом не имеет судимостей. Колистратову назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет колонии строгого режима, сообщает «Татар-информ».