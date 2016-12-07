В «Рубине» претензии футболиста считают необоснованными.

Игрок казанского клуба намерен отсудить 24 млн рублей, сообщает Life.ru. Спортсмен считает, что он потерпел потери в связи с колебанием курса евро. Таким образом, Камболов полагает, что клуб должен был проиндексировать премиальные и бонусы в соответствии с изменениями валютных курсов, но не сделал этого.

Напомним, что Руслан Камболов перешел в стан «рубиновых» в 2014 году. С учетом премиальных и бонусов, его зарплата составляет 2 млн рублей.