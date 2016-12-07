Вчера в Казань приехал сказочный волшебник из Великого Устюга – Российский Дед Мороз.

Дед Мороз посещает наш город в рамках своего большого путешествия по предновогодней России. За 48 дней в своем зеленом фургоне он планирует проехать примерно 25 тысяч километров, чтобы встретиться с детьми из разных уголков нашей страны. В первую очередь Дед Мороз приготовил подарки для ребят из детских домов, тех, кто сейчас находится в больницах, и кому особенно нужна вера в чудо. В каждом городе к благотворительной акции главного волшебника страны подключаются добрые люди, которые с радостью готовы помогать детям.

Вчера Дед Мороз принял участие в фестивале для особенных детей «Возьмемся за руки, друзья». Позже в Казанской Ратуше он встретился со своим татарстанским коллегой – татарским Дедом Морозом Кыш Бабаем и участниками открытого конкурса-фестиваля «Народный Дед Мороз», который стартовал в Казани.

Сегодня у гостя из Великого Устюга тоже плотный рабочий график. Утром он побывал в казанской школе №78, потом его ждут у новогодней елки в Старо-Татарской слободе, где и дети, и взрослые смогут принять участие в интерактивной праздничной программе. А вечером Дед Мороз прокатится на новом колесе обозрения у Казанской Ривьеры, чтобы полюбоваться городом с высоты птичьего полета, и пожелать всем казанцам здоровья, любви, благополучия.