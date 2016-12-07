Ежегодно 9 декабря в нашей стране празднуется День Героев Отечества.

Дорогие татарстанцы!

В этот день мы отдаем дань уважения и благодарности героям, которые самоотверженно и мужественно защищали Отчизну от врагов в военные годы, а также были отмечены высшими государственными знаками отличия за выдающиеся заслуги в мирное время.

Именно такие люди много сделали для нашей страны, рискуя собственной жизнью и думая при этом не о собственном благе, а о благе своего народа. Но преданность своей стране была проявлена не только в боевых действиях.

В этот день нельзя не вспомнить и о Героях Труда, усилиями которых были заложены благополучие и стабильность нашего государства.

Уважаемые Герои Отечества! Подвиг каждого из Вас – пример патриотизма и любви к Родине, величайшей нравственности и чести. Он никогда не будет забыт и останется в памяти будущих поколений. Вы являетесь живой историей нашей страны, ее честью, гордостью и славой.

Низкий Вам поклон!

Примите искренние слова благодарности и пожелания крепкого здоровья, благополучия и большого счастья!



Премьер-министр Республики Татарстан И.Ш.Халиков.