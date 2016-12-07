Уважаемые татарстанцы!

Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 9 декабря объявлено Международным днем борьбы с коррупцией.

Коррупция – это злоупотребление служебным положением вопреки законным интересам общества и государства в целях получения личной выгоды.

Это явление оказывает прямое негативное влияние на взаимоотношения между властью и населением, на состояние экономики, конкурентоспособность республики и затрагивает все сферы общественных отношений.

Для борьбы с коррупцией необходим решительный и системный подход как со стороны государства, так и со стороны граждан. Этим целям служат республиканские антикоррупционные программы, последовательно реализуемые в Татарстане с 2006 года.

Эффективным инструментом профилактики коррупционных правонарушений стала работа Совета по противодействию коррупции. На его заседаниях открыто рассматриваются самые острые вопросы, связанные с коррупционными рисками, осуществляется подготовка предложений Президенту Республики Татарстан, касающихся реализации республиканской стратегии в области противодействия коррупции.

Существенный вклад в борьбу с коррупцией вносят правоохранительные органы республики, работа которых сосредоточена на выявлении и расследовании преступлений в указанной сфере.

Татарстан сегодня – динамично развивающийся регион, нацеленный на повышение своей инвестиционной привлекательности, ускоренную модернизацию промышленности, наращивание инновационного потенциала.

Но все наши достижения в экономике невозможны без решительной борьбы с коррупцией. Уверен, что от непримиримой и принципиальной позиции каждого гражданина зависят дальнейшие успехи нашей республики.