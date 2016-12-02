Сегодня в гостях редакции «Казанских ведомостей» побывал известный казанский живописец, мастер декоративно-прикладного искусства Виталий Фролов.

Виталий Иванович приехал, чтобы подарить сотрудникам редакции предпраздничное новогоднее настроение. Приехал не с пустыми руками, а с большой сумкой, в которой привез свои удивительные работы – декоративные фигурки. На редакционном столе один за другим появлялись Кот в сапогах, озорные мышата, Чиполлино, рыбки, красивые ласточки, цветы…

А еще мастер показал фигурку символа грядущего 2017 года – Года Огненного Петуха.

Петух, правда, предстал в виде заготовки. Ему еще предстоит тщательная шлифовка и раскраска в яркие цвета. Но даже в таком виде – он уже красавец.

На этой импровизированной экспозиции журналисты нашей газеты прониклись предпраздничным настроением.