Первая неделя зимы позади. Чем отличился нынешний декабрь в череде многолетних метеонаблюдений, рассказывает наш постоянный эксперт - заслуженный метеоролог РФ Роза Шафикова.



Сегодня, 9 декабря, отмечается Юрьев день. Православная церковь почитает святого великомученика Георгия Победоносца - покровителя земледельцев, защитника народа и борца со всяким злом.

На Руси до введения крепостного права с Юрием Холодным связывали сроки возможного перехода крестьян от одного помещика к другому. Эти переходы «словом закона» были разрешены строго за неделю до Юрьева дня и неделю после. И крестьяне, и помещики не могли в другое время нарушить обязательства друг перед другом. Именно в Юрьев день по результатам собранного урожая помещики рассчитывались с крестьянами за выполненную работу. Некоторых работников объегоривали, недоплачивая и обманывая.

Возможность уйти к другому хозяину запретил своим указом Борис Годунов. В начале XVI века он закрепил крестьян за владельцами тех земель, на которых они проживали. С этого времени на Руси настали времена крепостного права, и существовал тяжелый уклад целых два с половиной века. «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день...» - говорили крестьяне, лишенные надежды на лучшую долю у нового хозяина.

В народе сохранились поговорки о тяжелых временах крестьянской жизни: «На чью долю потянет поле, скажет Юрьев день», «Мужик болит и сохнет по Юрьев день». До Юрьева дня необходимо было раздать все долги. Считалось, если не вернуть долг до Юрьева дня, придется «всю жизнь в должниках ходить».

Юрий Холодный напоминал о бесповоротном приходе лютых холодов. Поэтому к этому дню обивали двери войлоком или рогожей, конопатили окна и погреба.

Считалось, что с Юрьева дня по деревням начинают бродить волки, нападая на скотину. Крестьяне старались сохранить своих кормильцев и не выпускали их из хлевов. Было принято проводить так называемое егорьевское окликание - обращались к Егорию с просьбой сберечь скот от голодных зверей: «Егорий ты наш храбрый, спаси нашу скотину… от волка от хищного, от зверя лукавого, от медведя лютого».

В Юрьев день был обычай ходить к колодцам «слушать воду». Верили: если вода в колодце не волнуется и не слышно всплесков, можно надеяться на теплую и спокойную зиму. А уж если волной пошла, следует ожидать лютых морозов и сильных вьюг.

Предки проверили: «Сколько на Зимнего Юрья будет снегу, столько на Весеннего Юрья (6 мая) вырастет травы», скот будет обеспечен первыми зелеными кормами. Если до Юрьева дня на деревьях бывает иней, сев овсов в будущем году окончится до весеннего Юрьева дня, то есть будет благоприятная погода.

Нынешнее сильное похолодание в ноябре и с начала декабря на территорию Татарстана принес холодный атмосферный фронт североатлантического циклона. Несмотря на оттепели 11 ноября и в конце месяца, в целом ноябрь оказался холоднее обычного на 1 - 2 градуса. В череде теплых ноябрей за последние 30 лет холодный температурный режим в Казани отмечался только дважды - в ноябре 2007 и 2011 годов.

В ноябре осадков выпало больше обычного - до 130 - 180% нормы. Отмечен редкий случай в климатической истории - весь месяц в большинстве районов республики лежал снежный покров. Обычно устойчивый снежный покров формируется только к концу ноября.

С начала декабря снег идет практически каждый день, в отдельные дни - сильный, уже вдвое превышена норма для этих дней декабря. Раньше времени наступила красивая морозная и снежная зима - поля, скверы и парки сплошь укрыты белым покрывалом, средние температуры ниже обычного на 3 - 5 градусов. Отрадно, что нынче высокий снежный покров всю зиму будет надежно защищать поля с озимыми культурами, сады и деревья от резких колебаний температурного режима.