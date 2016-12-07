Об итогах работы в 2016 году рассказал в ходе пресс-конференции начальник отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ по РТ Ринат Акчурин.



Антирейтинг подверженности коррупции отраслей экономики возглавила сфера распоряжения недвижимым государственным имуществом - преступлений там было зарегистрировано 348. Здравоохранение и социальное обеспечение, а также образование, традиционно лидирующие в опросах среди населения как наиболее коррумпированные области, заняли второе и третье места соответственно - 270 и 198 зарегистрированных преступлений.

За прошедшие 10 месяцев сотрудники правоохранительных органов выявили 409 фактов взяточничества: 168 фактов получения взятки и 241 факт дачи взятки. Общая их сумма составила 46,1 млн руб., то есть средний размер взятки составил около 112 тыс. рублей.

Так, в Нижнекамске были задержаны три человека, подозреваемые в участии в коррупционных действиях. Среди них начальник договорно-правового отдела одного из городских предприятий и сотрудница Нижнекамского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РТ. В деле фигурирует сумма 700 тыс. руб., которая в разных долях была поделена по цепочке за фиктивное оформление права собственности на земельный участок, расположенный в одной из деревень Нижнекамского района.

По количеству должностных преступлений антирейтинг возглавили муниципальные органы: 77 их сотрудников, 34 из которых - главы, совершили различные коррупционные преступления. В связи с зафиксированными преступлениями были названы Агрызский, Азнакаевский, Актанышский, Алексеевский, Бавлинский, Буинский, Высокогорский, Заинский, Лаишевский, Мензелинский, Муслюмовский, Нижнекамский, Новошешминский, Пестречинский, Рыбно-Слободский, Сармановский, Тукаевский и Чистопольский районы РТ.

Например, в Набережных Челнах полицейские установили факт злоупотребления должностными полномочиями директором одного из муниципальных предприятий: по версии следствия подозреваемый за счет бюджета организации покрыл асфальтом территорию одного из елабужских ООО, принадлежащего его родственнице. Это правонарушение может обернуться для мужчины заключением в исправительной колонии сроком до 4 лет.

Заведующий организационным отделом Управления Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Алексей Панкратов заметил, что 9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией. Также в преддверии новогодних праздников он напомнил, чиновникам запрещено получать подарки, кроме как от родственников.