В 2015 году сотрудниками Минэкологии РТ было выявлено чуть более 500 нарушений водоохранного законодательства. В 2016 году эти показатели увеличились в три с лишним раза - зафиксировано почти 1,7 тыс. нарушений.

Об этом сообщили на четвертом заседании организационного комитета по проведению в Татарстане Года водоохранных зон, которое прошло на днях в Министерстве экологии и природных ресурсов РТ.

Экологи не гнались за цифрами для отчета. Достичь таких результатов удалось благодаря использованию геодезического спутникового оборудования, катеров различных модификаций, автотранспорта, беспилотных летальных аппаратов. Но техническое оснащение хоть и важное, но не самое главное в этом деле. Усиленная работа госинспекторов и общественных инспекторов, которые действовали оперативно и эффективно, - основная составляющая успеха.

В этом году экологи обследовали 100% водоемов регионального значения. Выявили более 300 фактов ограничения свободного доступа к воде. Из них в 270 случаях препятствующие выходу к водоемам постройки уже снесены. Остальные материалы рассматриваются в судебных инстанциях.

Впервые за много лет были учтены и обследованы затонувшие суда на Волге, Каме и других реках. Впереди у экологов не менее сложная и объемная работа - надо будет их поднимать на сушу.

В Год водоохранных зон велся регулярный контроль экологов и правоохранительных органов за добычей полезных ископаемых в акваториях Вятки, Волги и Камы. За незаконные разработки песка и щебня четыре нарушителя понесут уголовную ответственность. Чтобы на корню пресечь и предотвратить браконьерство, налажено четкое наблюдение за местоположением добывающей техники. Теперь подключение недропользователей на воде к единой государственной информационной системе «ГЛОНАСС+112» - обязательное требование.

В этом году у татарстанцев появилось 21 место для отдыха у воды. Наиболее красивые - набережная реки Нурминки в Кукморе, обновленная набережная реки Ик в Муслюмово, парк «Казансу» в Арске. Ключевым моментом при благоустройстве этих объектов стало восстановление природного баланса поймы рек.

Экологи планируют продолжать начатое и в 2017 году. Напомним, в России следующий год объявлен Годом экологии, а Республике Татарстан - Годом экологии и общественных пространств, приоритетом которого также будет бережное отношение к природе.