Следуя нашим традициям, заблаговременно начинаем готовиться к новогоднему застолью. Как всегда, «Казанские ведомости» предлагают несколько рецептов, чтобы облегчить нашим читательницам выбор праздничных блюд. Поможем вкусно и необычно накормить гостей в новогоднюю ночь.



Огненный Петух - символ предстоящего года - не потерпит на столе мясо птицы и куриные яйца. Зато благосклонно отнесется к фруктам, овощам, рыбе и красному мясу. Выбор большой - приступаем к подготовке.

Закусочные тарталетки

Ингредиенты: готовые тарталетки - 2 пачки, шампиньоны - 500 г, лук репчатый - 1 шт., сыр твердый - 100 г, майонез - 2 - 3 ст. ложки, масло растительное - 2 - 3 ст. ложки, соль по вкусу, свежий огурец - 1 шт.

Грибы промыть, мелко нарезать. Лук почистить и тоже измельчить. Поджарить на масле грибы и лук. Сыр натереть на мелкой терке. В миске смешать грибы, лук, сыр, майонез. Полученной начинкой наполнить тарталетки. Украсить их тонкими огуречными ломтиками.

Закуска из красной рыбы и творожного сыра

Ингредиенты: творожный сыр - 1 пачка, сливочное масло - 50 г, красный сладкий перец - 1 шт., слабосоленая красная рыба - 200 г.

Рыбу нарезать на тонкие пластины. В миске смешать творожный сыр, размягченное сливочное масло и нарезанный на мелкие кубики сладкий перец. Начинку положить на краешек рыбной пластины, которую завернуть кулечком. При необходимости закрепить зубочисткой. Уложить на широкое блюдо, украсить свежей зеленью и ломтиками лимона.

Приятного аппетита!