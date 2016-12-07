В общей сложности за 10 месяцев 2016 года в Казани было зарегистрировано 2500 случаев мошенничества, из которых около 1500 совершены с помощью интернета и сотовой связи.

Об этом журналистам рассказал начальник отделения по раскрытию мошенничеств отдела уголовного розыска казанского УМВД Айдар Кначуков.

Наиболее распространенной мошеннической схемой остается сообщение о родственнике, якобы попавшем в беду. Совершают эти преступления чаще люди, отбывающие наказание в исправительной колонии, а их жертвами оказываются пожилые люди. Так, недавно был выявлен молодой человек, совершивший серию мошенничеств по этой схеме. Полицейские доказали его причастность к 13 преступлениям. При этом подозреваемый находился в одной из исправительных колоний Татарстана.

Как уже упоминалось выше, больше всего мошенничеств происходит с применением интернета. Потенциальные жертвы - это обычно люди, продающие или покупающие товар через интернет. Например, 16 ноября сотрудники правоохранительных органов задержали 30-летнего жителя Казани, подозреваемого в серии мошенничеств. По версии следствия он связывался с продавцами товаров, размещавшими свои объявления на популярном сайте, и под предлогом внесения предоплаты выманивал у них сведения о банковских картах. Имеющиеся на них средства быстро переводил на другие счета и обналичивал.

Другой популярный способ заполучить чужие деньги - это фальшивая эсэмэска от банка, в которой сообщается о блокировке карты. Схема, откровенно говоря, рассчитана на крайне доверчивых граждан, потому как чаще всего мошенники предлагают совершить ряд манипуляций с банкоматом, что должно насторожить потенциальную жертву - следует понимать, если карта действительно блокирована, то никакие действия с ней невозможны.

Не гнушаются современные любители легкой наживы и традиционных социальных мошенничеств, когда преступник и жертва встречаются лицом к лицу. Примером может служить новая схема преступления, жертвой которого чаще всего становятся пожилые люди. Преступник подходит к человеку и показывает кошелек, якобы найденный на дороге. Далее диалог может развиваться в зависимости от изобретательности мошенников. Но в ходе разговора подходит второй преступник, который заявляет, что это его кошелек. Доверчивая бабушка, конечно, будет счастлива, если кошелек вернется к владельцу. Да вот незадача - тот утверждает, что из кошелька пропала банковская карта. При этом он требует показать карту жертвы, якобы, чтобы исключить возможность кражи. Все эти манипуляции имеют единственную цель - подменить карту жертвы, чтобы потом снять деньги. Для этого мошенник может, например, уронить ее на землю. С помощью такого нехитрого, но, как оказалось, весьма действенного плана преступники недавно похитили у 60-летней жительницы Казани 260 тыс. рублей.