Первая балалайка Государственного оркестра народных инструментов РТ Ольга Вайссбеккер играет на раритетном инструменте, которому более 100 лет. Уникальная балалайка была куплена Татарской государственной филармонией специально для оркестра в 2007 году.

- Этой балалайке действительно больше века. Здесь стоит клеймо известного дореволюционного мастера из Санкт-Петербурга Ивана Зюзина. Он снабжал качественными концертными инструментами Великорусский оркестр Василия Андреева, который вывел простонародную балалайку на профессиональную сцену. С тех пор балалайка - полноценный концертный инструмент, - рассказала Ольга. - У меня два своих инструмента. Первый - «полуконцертный». Второй я приобрела после окончания консерватории. У него звук яркий, мощный, и он очень хорошо звучит в народных песнях. А эта балалайка камерная, нежная, можно сказать, сокровенная. У нее трепетный, теплый тембр. При игре в оркестре у этой балалайки есть особое качество - она очень органично сливается со звуками других инструментов. Но может и парить над оркестром.

- Общий язык с раритетной красавицей нашли сразу?

- Моментально! Хотя она немножко капризна по строю и по ладам не всегда идеальна. Приходится приноравливаться.

- Значит, это миф, что балалайка - просто и даже примитивно?

- Балалайка нисколько не проще, чем фортепиано или любой другой музыкальный инструмент. Другое дело, что репертуара для нее явно недостаточно. Все что есть, мы уже переиграли, классику приходится играть в переложении, обработке. Лет десять назад у нас был настоящий репертуарный кризис - ничего нового не создавалось. Но сейчас вдруг музыка появилась! Появилась целая плеяда молодых композиторов, которые пишут для балалайки интересные современные произведения. И каждый раз я убеждаюсь, что балалайке подвластны практически все музыкальные направления.

- Внутри оркестра народных инструментов РТ вы создали ансамбль балалаечников «Лепта» тоже для того, чтобы показать, на что способен этот инструмент?

- Конечно. У нас в ансамбле собраны все разновидности балалайки: контрабас, бас, два альта, секунда и две примы. Это весь музыкальный диапазон. Это дает нам возможность экспериментировать, пробовать себя в новых стилях, жанрах. Вместе мы можем сыграть очень многое… Это по достоинству оценивают и зрители, и профессионалы. В прошлом «Лепта» стала победителем всероссийского конкурса «Народные мелодии».

- Правда, что пальцы у балалаечников со временем превращаются в одну сплошную мозоль?

- Да, вот они, настоящие трудовые мозоли. Мы же медиаторами не пользуемся. Только в крайнем случае, если пальцы сбиты в кровь, а играть необходимо, берем медиатор. Дело в том, что на балалайке не все струны железные - две струны капроновые, только живые пальцы могут заставить их звучать свободно и легко.

- Интересно, в каком самом необычном месте вам довелось выступать?

- На вокзале однажды играла. Я была еще студенткой и оказалась на практически пустынной железнодорожной платформе. До поезда три часа. Книга - на дне чемодана, и лезть за ней не хотелось. А балалайка была под рукой. И я всю свою программу сыграла прямо на перроне. Правда, слушателей мало было - только несколько железнодорожников.

- Ольга, дочь решила пойти по вашим стопам. Два года назад она стала победительницей и золотой медалисткой международных Дельфийских игр в номинации «Скрипка»…

- Александре сейчас 15 лет, она учится в музыкальной школе при Казанской консерватории. За ее плечами не один конкурс и не одна победа.

- Это вы отдали Сашу в музыку или она сама захотела?

- Сама. Саше навязать что-то сложно. В три года она увидела мультфильм, где сверчок или кузнечик играл на скрипочке. Ей это очень понравилось, и она стала просить купить ей скрипку. Я купила электронную игрушечную скрипочку, где было записано несколько несложных мелодий. Дочка неделю поиграла, а потом: «Хочу настоящую скрипку!» Пришлось в четыре года вести ее в музыкальную школу.

- А вы тоже с детства определились со своим любимым инструментом?

- Всегда мечтала о музыке, но родители считали, что это слишком сложно, поэтому я занималась танцами, конькобежным спортом, плаванием. Но вот однажды мама в газете увидела рекламу, что музыкальная школа города Салавата, где мы тогда жили, объявила дополнительный набор учеников. Мне исполнилось 10 лет, и на скрипку идти было уже поздно, потому что там брали детей только до 9 лет. Оставалась гитара, домра, флейта и балалайка. Балалайка у меня ассоциировалась со сказками, и я сразу же закричала: «Хочу балалайку!» И вот до сих пор в этой музыкальной сказке.



Наша справка

Ольга Вайссбеккер родилась 3 сентября 1972 года в городе Салавате Республики Башкортостан. Заслуженная артистка РТ. В 1997 году окончила Казанскую государственную консерваторию им. Н.Жиганова по специальности «Инструментальное исполнительство (балалайка)». Лауреат многих международных и всероссийских конкурсов. Работает в оркестре народных инструментов РТ под управлением Анатолия Шутикова практически с самого основания коллектива - почти 25 лет.

Ведет классы в музыкальной школе №1 им. П.Чайковского и детской музыкальной школе №5. Ее ученики Камилла Валиева и Мариам Сафина стали лауреатами международных конкурсов Viva music, «Живой родник» и республиканского конкурса «Кудесники балалайки». Дочь Ольги Петровны Александра учится в музыкальной школе при Казанской консерватории по классу скрипки.