Сегодня в Национальной художественной галерее «Хазинэ» в Казанском кремле состоится торжественная церемония награждения республиканской премией «Герои нашего времени». В этом году этой награды удостоены 14 жителей Татарстана, которые в обычной жизни совершили и совершают поступки, требующие самоотверженности и мужества.



Житель Зеленодольского района Алексей Романов родился без кистей рук и одной стопы. Но решил, что будет играть на фортепиано несмотря ни на что. И ему это удалось. Да так, что его выступление в музыкальном проекте казанского камерного оркестра La Primavera на концерте в ГБКЗ им. Сайдашева восхитило и зрителей.

Премии удостоена автономная некоммерческая организация Казани «Больничные клоуны», руководителем которой является Катерина Гурьева. Больничные клоуны помогают в реабилитации детей, находящихся на стационарном лечении и очень нуждающихся в положительных эмоциях.

Ученик 6-го класса Кирилл Цветков из Высокогорского район, рискуя собственной жизнью, спас тонущую маленькую девочку.

Поступок Юлии Хакимовой из Казани многие могут не понять. Но у женщины огромное доброе сердце. Она взяла в свою семью отставного офицера Советской армии, который попал в трудную жизненную ситуацию, оплатила ему операцию, приобрела слуховой аппарат. Сейчас Юлия собирает средства на покупку дорогостоящих протезов и лечение бывшего военного. Также в 2013 году Юлия предоставила кров двум семьям, бежавшим из Донбасса, организовала пункт приема продовольствия для беженцев. Она же создала фонд «Душа Казани».

Нина Буханова из Нижнекамска - директор межрайонного психоневрологического реабилитационного центра «Надежда» для детей и подростков с ограниченными возможностями. Она инициатор создания, организатор и с июля 1990 года руководитель первого в Татарстане учреждения для комплексной реабилитации детей-инвалидов, где организовано межведомственное взаимодействие всех служб в работе с семьей ребенка-инвалида.

Подростки из Чистопольского района Алексей и Максим Архиповы, Арслан Менабутдинов, Ростислав Дворецкий спасли жизни четверых людей, помогли им выбраться из горящего дома.

Раиса Латыпова-Миннуллина работает в Нурлатском детском доме. Неравнодушная женщина не побоялась взять на воспитание 10 детей-сирот. Семья Латыповых-Миннуллиных является победителем многих конкурсов: «Нечкэбил», «Тепло родного дома», «Успешная семья», «Созвездие-Йолдызлык» и др.

Жительница Казани Снежанна Сафина помогает бездомным животным в сообществе «Зоозабота».

Екатерина Балабанова из Зеленодольского района стала инициатором и активистом восстановления храма в честь иконы Пресвятой Богородицы «Отрада и Утешение». Сейчас Екатерина Васильевна создает духовный центр - хоспис для людей с ограниченными возможностями.

Житель Лаишевского района Николай Егоров тоже занимается благим делом - несмотря на пенсионный возраст, своими силами восстанавливает деревенскую церковь в селе Астраханка.

Добровольный поисковый отряд «Лиза Алерт» из Казани известен своей активной помощью тем, кому она необходима. Отряд занимается поиском пропавших людей, и счет найденных волонтерами идет уже на несколько десятков.

Кстати

Организатором премии выступает Татарстанское региональное отделение всероссийской общественной организации «Молодая гвардия «Единой России» при поддержке Министерства по делам молодежи и спорту Республики Татарстан.