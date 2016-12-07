Никто из жителей старинного русского города Смоленска не знал, что воскресенье 22 июня 1941 года обернется для них страшной бедой.



Не знали об этом и мои бабушка Екатерина Павловна Сайченкова и мама Лидия Владимировна Молдух. Бабушка работала на льнокомбинате, а мама только что закончила школу, готовилась к вступительным экзаменам в институт. Но вместо этого ей пришлось тушить зажигалки на крышах домов.

В июле 1941-го Смоленский льнокомбинат было решено отправить в тыл, в город Казань. Женщины, спасая оборудование, грузили его в вагоны-теплушки. Переезд оказался нелегким: состав часто бомбили в дороге. Люди выпрыгивали из вагонов, разбегались по местности, а немецкие летчики стреляли по живым мишеням. Маму спас узелок с бельем, который она держала в руках. Сев в вагон, мама обнаружила, что он прошит пулями, как ровной машинной строчкой…

Оборудование спасли и доставили на Казанский льнокомбинат. Работали по две смены, приходили домой и падали от усталости и голода. Да не на мягкую кровать, а на «диван», сложенный из кирпичей и прикрытый стареньким покрывалом. Жили в доме на улице Гладилова.

Часто едой у мамы и бабушки были лишь поджаренные картофельные очистки, которые продавались на базаре мисочками. А если удавалось купить немного подмороженной картошки, добавить туда протертую лебеду (вместо муки), капельку жира (он продавался в спичечных коробочках) и сделать драники, это был праздничный ужин.

В ноябре 1941 года маму вместе с другими девушками, работающими на льнокомбинате, отправили в целях защиты города копать окопы в районе деревни Тетюши. Она вспоминала, что целый месяц жили в продуваемом насквозь бараке, лопатами долбили промерзшую землю, а потом три дня шли пешком до Казани. Проходя через деревни, просились переночевать. Считали за счастье, если хозяева давали немного еды. Но в одной из деревень их не пустил никто, и девушки, чтобы не замерзнуть на морозе, ночью пошли через лес. Шли почти босые: обувь просила каши у всех. Вернувшись, мама снова стала работать на льнокомбинате. А если выдавалось свободное время, шла дежурить с подружками в госпиталь, который располагался в школе №32.

Их дом в Смоленске разбомбили. Возвращаться после войны было некуда, и город Казань стал для них второй родиной, а льнокомбинат - вторым домом. Бабушка проработала на нем намотчицей до 57 лет и была рада ордеру на получение 10-метровой комнаты на ул. Мало-Московской. Ее соседкой стала знатная ткачиха Евдокия Егорова, выдававшая в военные годы по две нормы в день.

В послевоенное время бабушка и тетя Дуся налаживали быт для себя и своих дочерей. В доме жили и другие работницы льнокомбината. Став старенькими, они часто по вечерам сидели во дворе на лавочке, негромко и дружно пели песни и рубили по осени капусту на засолку. А зимними вечерами лепили пельмени с капустой и ходили друг к другу в гости.

Мама после войны закончила химико-технологический техникум, работала на пороховом заводе инженером по технике безопасности, а затем дорога жизни привела ее на вертолетный завод. Там, в отделе информации, она достойно проработала до 65 лет.

Бабушка и мама, несмотря на военное лихолетье, не утратили любви к жизни и людям. Вырастили меня. Когда была маленькой, я очень гордилась своей бабушкой. Ведь она так интересно рассказывала сказки моим подружкам во дворе, в школе, в пионерском лагере и вообще всем детям, что ее стали называть народной сказительницей!

Мои мама и бабушка - долгожители. Бабушка ушла из жизни в 86 с половиной лет. Маме в сентябре 2014 года исполнился бы 91 год. И в 90 лет она читала газеты, смотрела телепередачи, слушала радио и писала стихи. Темы разные: о любви, о жизни и конечно о Дне Победы!

День Победы

Утро весеннее, раннее, светлое -

Солнце всходило, лаская, маня.

Утро 9 Мая мы встретили -

А как же в войну мы ждали тебя!

Помню отчетливо утро то давнее:

Черные тучи закрыли весь небосвод,

Первые бомбы, в Бресте упавшие,

Горе упало на весь наш народ.

Не было песен, не было смеха,

Шли эшелоны на запад вперед,

И самолеты надрывно гудели.

Встал на защиту русский народ.

Были фронты, шли партизаны,

Тыл помогал всем бойцам воевать.

Наши девчонки на войну уходили

Или в тылу шли окопы копать.

И не понять, где труднее все ж было:

Там, впереди, иль в глубоком тылу?!

В бою убивали проклятые фрицы,

В тылу поедали с полей лебеду.

Но весь Союз поднялся воедино,

Волю железно сжимая в кулак,

Не было в мыслях, не было в сердце,

Чтоб одолел нас проклятый враг!

Лидия Молдух

За работу в военные годы мама получила звания труженика тыла, ветерана труда, а также была награждена юбилейными медалями. Поэтому очень хочется, чтобы труженики тыла, которыми может гордиться наша страна, не были забыты теми, ради кого они старались наряду с фронтовиками приблизить Победу.