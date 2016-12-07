11 декабря в древнем городе Болгаре пройдет празднование Мавлид ан-Наби в честь рождения пророка Мухаммада с участием религиозных деятелей со всей России.

Праздник Мавлид ан-Наби отмечается в Болгаре в четвертый раз. В Татарстан приедут религиозные деятели со всей России, в том числе 60 шакирдов медресе. Почетным гостем станет Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев. В этот день в Белой мечети будут прочитаны намаз и салаваты, восхваления пророку Мухаммаду. Подобные мероприятия станут проводиться на протяжении месяца. У тех, кто не сможет отправиться в Болгар, появится возможность принять участие в праздновании в казанских мечетях им. Марджани, «Ярдэм» и некоторых других.

О проведении торжества по случаю праздника Мавлид ан-Наби в ходе пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказали муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин и его первый заместитель Рустам хазрат Батров.

- Если лет десять назад стеснялись говорить об этом празднике, то сейчас мы, наоборот, стараемся привлечь к нему как можно больше людей. Его отмечали наши предки, и мы должны продолжать традиции, - сказал Камиль хазрат Самигуллин.

Он отметил, что в проявлении радости по случаю рождения Мухаммада нет ничего запретного и греховного.

По словам муфтия Татарстана, против праздника выступают представители радикальных течений, которые отходят от традиционных норм ислама. Однако для большинства верующих этот праздник - день рождения пророка, который озарил светом их личный жизненный путь. Празднование Мавлид ан-Наби служит возрождению исламских традиций.

- Ислам сегодня выступает одним из щитов самосохранения татарской нации. Мавлид ан-Наби играет большую роль в этом. К празднику мы в этом году приурочили и конкурс чтецов Корана. Некоторые говорят, что татарский стиль чтения Корана умер. Но это не так. У нас есть много хороших чтецов. По всему Татарстану мы отобрали десять лучших знатоков Священного Писания. Они читают Коран наизусть. Лучший из них, имея особый статус, будет читать намаз на важных мероприятиях, - продолжил Рустам хазрат Батров.

Заместитель муфтия РТ пояснил, что Коран всеми читается по одним и тем же правилам, но мелодичность разная. То, как татары читают Коран, - это выражение татарской души.

В рамках празднования Мавлид ан-Наби будет организовано обсуждение важных вопросов религиозной тематики. Один из них коснется открытия и работы Болгарской исламской академии. На данный момент рассматривается пул ученых, которые смогут преподавать в академии. Учебное заведение должно стать местом притяжения приверженцев традиционного ислама. Обучаться в академии смогут выпускники 7 университетов страны, которые впоследствии станут богословами международного уровня. Помимо учебной деятельности в Болгарской академии также будут проводиться и различные мероприятия, направленные на укрепление роли ислама в России.