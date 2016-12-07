9 декабря мы празднуем День Героев Отечества. В стране тех, кто отмечен этим высоким званием, около тысячи - 11 из них уроженцы Татарстана. Из этого числа четверо награждены посмертно. Еще четверо переехали из республики в другие регионы, а трое по сей день живут и работают в Татарстане.

Газинур Хайруллин живет в Казани, работает в Ульяновске в авиакомпании. Историю его подвига знает вся страна - экипаж российских летчиков, после того как попал в плен к афганским боевикам, смог угнать свой же самолет. Летчики живыми вернулись на Родину. Это было в 1996 году.

Кстати Общее количество Героев - уроженцев Татарстана:

Героев Советского Союза - 186,

Героев России - 11,

полных кавалеров ордена Славы - 46,

Героев Социалистического Труда - 135,

полных кавалеров ордена Трудовой Славы - 5. Общее количество Героев - уроженцев Татарстана:Героев Советского Союза - 186,Героев России - 11,полных кавалеров ордена Славы - 46,Героев Социалистического Труда - 135,полных кавалеров ордена Трудовой Славы - 5.

Александр Супонинский живет в Альметьевске, служит в полиции. Подвиг свой совершил во время прохождения службы в рядах легендарной 6-й роты 104-го парашютно-десантного полка в 2000 году. Александр проявил мужество и героизм во время боев возле села Улус-Керт в Аргунском ущелье, через которое пытались прорваться из окружения бандиты Хаттаба и Басаева. Будучи раненым и получив контузию, Александр продолжал вести огонь из автомата по боевикам. Он один из немногих оставшихся в живых в том страшном бою.

Алексей Кораблев живет в Чистополе, работает водителем. Срочную службу парню довелось проходить в Чеченской Республике. 13 января 2000 года в районе села Дуба-Юрт Шалинского района разведгруппа 1-го мотострелкового батальона, в которой был и Алексей Кораблев, нарвалась на засаду боевиков. Неравный бой длился двое суток. Из 37 бойцов в живых остались только пятеро. Путь к отходу был один, но постоянно простреливался неприятелем. Алексей вызвался прикрыть отход товарищей и принять огонь на себя. То, что он остался живым, не иначе как чудом не назвать. К высшей награде его представили посмертно, но как оказалось, поторопились - парень живым вернулся в часть. Сейчас у него большая дружная семья - жена и четверо детей.