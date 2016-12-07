Вчера в детском центре «Экият» прошел гала-концерт республиканского фестиваля творчества детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья «Возьмемся за руки, друзья!»

Лауреатов поприветствовали официальные лица республики и артисты. А Дед Мороз из Великого Устюга поздравил их с наступающим Новым годом.

Фестиваль «Возьмемся за руки, друзья!» проходит с 2008 года. Сначала участники показывали свои таланты в рамках одного района, потом мероприятие стало городским. И вот уже несколько лет ребята и взрослые со всей республики приезжают в Казань, чтобы показать свои способности. Каждый год участники (а это и дети, и взрослые) доказывают, что для них нет невозможного.

Участвовать в фестивале в этом году изъявили желание 20 учреждений из различных районов республики. В отборочных турах приняли участие более 600 детей и взрослых. Многие для выступления на фестивале не только преодолели десятки репетиций, но и провели несколько часов в пути. Семилетние дети наряду со взрослыми тридцатилетними лауреатами один за другим без страха и волнения выходили на сцену.

- Девять лет назад появилась идея создать фестиваль, потому что дети и взрослые активно занимаются творчеством. Не делиться этим невозможно. Лауреаты обладают невероятной силой духа. И в самом начале, и сейчас фестиваль отличается особой эмоциональностью. С каждым годом увеличивается и качество выступлений, - отметила помощник Президента РТ Лейла Фазлеева.

- Дети, выступавшие на уровне района, теперь стали лауреатами республиканского фестиваля. Они радуют своими талантами и за пределами своего интерната и мотивируют к новым победам других, - отметила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.