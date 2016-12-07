Это письмо из редакционной почты мы не могли оставить без внимания. Жительница Казани, мама ребенка-инвалида Эльвира Махмудова, скрывая отчаяние между строк, просила помочь ее слепому сыну.

Корреспондент «Казанских ведомостей» узнала, в чем нуждается 8-летний Саид Махмудов.

Мы встретились в отделении платных услуг ДРКБ, где Саиду предстояло пройти УЗИ брюшной полости. Обследоваться бесплатно можно в районной поликлинике, но для Эльвиры и ее сына эта задача, как квест: выполнимо, но очень сложно.

Только в квест-игре все увлекательно и захватывающе, а для получения заветного талончика на УЗИ нашей героине надо преодолеть куда более сложные препятствия - чтобы попасть на обследование, необходимо не раз прийти в поликлинику, посидеть в очередях. А сын очень беспокойный, долго на одном месте его не удержать. Вот и выбирает мама более подходящий вариант - за деньги, но быстро и без волокиты.

Как только маленький Саид вместе с мамой и старшим братом Булатом пришли в поликлинику, парнишка начал волноваться.

За свою небольшую жизнь он так часто бывал в больницах, что испытывает органическое неприятие их - боится медучреждений. Как только мама отошла от него, чтобы записаться на прием, он, не слыша ее голоса, сразу сильно испугался, стал подпрыгивать и плакать. И совсем бы разревелся, если бы не брат, ладони которого он не выпускал из своих рук.

- У Саида не только слепота, - объясняет состояние сына Эльвира. - У него еще и органическое поражение мозга, задержка развития. В местах, где много людей, он начинает пугаться, тревожиться, плакать.

Мама дает сыну звуковую игрушку, он успокаивается, и у нас с Эльвирой появляется возможность поговорить.

- С первых дней жизни сына было непросто, но я сразу приняла его диагноз, - говорит женщина. - Не было отчаяния, вопросов типа «За что мне это?» Пришел на землю человек, я его люблю. Надо вырастить, сделать его жизнь интересной. Саид любит бабушку и брата, он очень ласковый. Ко мне обращается только «энием» - «мамочка». И не его вина, что слеп, не видит красок мира. Мы стараемся сделать его жизнь ярче - через теплые и ласковые слова, звуки. Саиду нравятся музыкальные игрушки, он любит слушать песни, тогда успокаивается. Когда выходим на улицу, мы обязательно берем с собой музыкальную игрушку, так спокойнее.

А сейчас о самом важном на данный момент для этой семьи. Саиду нужна детская инвалидная коляска.

- Каждый день обычный поход в магазин за продуктами - это испытание для нас, - говорит Эльвира. - Сына оставить не с кем. Моя мама работает (можно сказать, живем на ее зарплату), старший сын учится, да и не справиться ему одному с братишкой. Саид ходит самостоятельно, но большие расстояния преодолевать не может, в многолюдном месте ему неспокойно. Я вынуждена брать его на руки. Приходится нам с сынишкой выезжать на старенькой, доставшейся ему от Булата детской коляске. Конечно, Саид вырос из нее. Коляска не выдерживает вес, одно колесо постоянно отваливается.

Эльвира обращалась в Фонд социального страхования, чтобы выписать детскую инвалидную коляску. Там ее разочаровали, объяснив, что слепому мальчику она не положена. Остается купить самим, но для семьи, где всего один работающий человек, 120 тысяч рублей (а примерно столько стоит коляска) - это огромная сумма.

- Я написала в газету в надежде, что откликнутся те, у кого такая коляска стоит без дела, - говорит Эльвира. - Нам подойдет и не новая, только бы была на ходу.

Мы тоже надеемся на это, верим, что наши читатели, которые не раз показывали пример милосердия, отзовутся на эту просьбу. И тогда маленький Саид сможет вместе с мамой, бабушкой и братом гулять в парке, в лесу, выезжать в кукольный театр, на музыкальные представления, которые очень любит слушать.

А теперь перейдем к конкретике. Саиду необходима детская инвалидная коляска 2-го размера, выдерживающая вес до 50 кг, с большими и надежными колесами, оснащенная корзинкой, куда можно складывать продукты.

Скоро Новый год - время подарков и чудес, которые творят не волшебники, а мы сами. И вполне вероятно, что у праздничной елки мальчишку будет ждать так необходимая ему коляска, которую подарят казанцы. Всем, кто желает участвовать в сотворении праздника для Саида, нужно позвонить его маме Эльвире Махмудовой по телефону 8-917-290-20-95.