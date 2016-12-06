6 декабря состоялась торжественная церемония вручения премии «Отличник года».

Уже одиннадцать лет в КНИТУ-КХТИ существует добрая традиция чествовать лучших студентов, активно проявивших себя в спорте, творчестве, общественной деятельности и науке. Символические «пятёрки», вручаемые победителям, являются заветной целью для многих представителей студенчества. В этот вечер ещё 14 отличников, по числу номинаций, вписали свои имена в историю Технологического университета.

Среди номинаций «Лучший журналист», «Спортивное достижение», «Научное достижение », «Аспирант года», «Лучший студент СПО», «Лучшая академическая группа», «Доброе сердце», «Общественник года», «Проект года», «Студенческая организация», «Творческий коллектив», «Творческая личность», «Студенческий совет года».

«Гран-при» конкурса досталось магистранту факультета нефти и нефтехимии Ирине Баровой. За годы учебы Ирина успела очень многое: она обладатель Потанинской стипендии, гранта «Алгарыш», председатель студенческого самоуправления факультета, руководитель тьюторского движения КНИТУ-КХТИ, победитель в номинациях «Общественник года 2014» и «Журналист года 2013», куратор Школы актива КНИТУ-КХТИ.