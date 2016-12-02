Татарстанские артисты выступят в Арабских Эмиратах на фестивале «Наследие шейха Зайеда»

Фестиваль проходит под патронажем Президента Объединенных Арабских Эмиратов и совпадает с празднованием Национального дня Арабских Эмиратов и 45-летием со дня установления дипломатических отношений между Россией и ОАЭ.

Полномочный и Чрезвычайный Посол России в Объединенных Арабских Эмиратах Александр Владимирович Ефимов пригласил Государственный ансамбль фольклорной музыки Республики Татарстан под руководством Айдара Файзрахманова принять участие в этом музыкальном форуме, который стартовал 24 ноября, а завершится 7 января 2017 года. Как сообщает пресс-служба Татарской государственной филармонии им. Г. Тукая, выступления казанских артистов запланированы с 5 по 25 декабря.

Ольга ИВАНЫЧЕВА

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