ФК «Рубин», завершив первую часть сезона, ушел в отпуск, в котором пробудет до 11 января. А 12 и 13 января игроки пройдут медосмотр в Казани, и еще два дня будут тренироваться на базе клуба.

После этого команда отправится в Марбелью на первый испанский сбор (16-26 января), и сыграет один контрольный матч. Второй испанский сбор «Рубин» проведет в Малаге (30 января – 14 февраля), где запланировано пять контрольных встреч.

Заключительный сбор пройдет в Аликанте (18-26 февраля), в ходе которого пройдут еще четыре контрольных матча.