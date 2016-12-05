После этого команда отправится в Марбелью на первый испанский сбор (16-26 января), и сыграет один контрольный матч. Второй испанский сбор «Рубин» проведет в Малаге (30 января – 14 февраля), где запланировано пять контрольных встреч.

Заключительный сбор пройдет в Аликанте (18-26 февраля), в ходе которого пройдут еще четыре контрольных матча.