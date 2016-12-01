Овен

Не исключен подъем в делах. Вполне возможны новые знакомства, причем одна из удивительных встреч поможет вам встретить человека, который станет вашей судьбой. Вам вернут старый долг или помогут в ответ на услугу, которую вы когда-то оказали. Готовьтесь к большим тратам на детей.



Телец

Не будьте чересчур доверчивы, не торопитесь с важным решением, поскольку через некоторое время вы, возможно, измените свое отношение к возникшей проблеме. Вам понадобится помощь юриста или совет лучшего друга. А вот с близкими не найдете общего языка, особенно с родителями.



Близнецы

В начале недели от вас потребуется много физических и моральных усилий. Тем не менее не пытайтесь сделать больше того, что вы можете в данный промежуток времени. Постарайтесь не нарываться на конфликт с коллегами или друзьями, ведь всегда лучше войти в дверь, чем лезть в окно.



Рак

На этой неделе лучше не действовать самостоятельно, а полезнее заручиться поддержкой коллег, попросить совета у квалифицированного специалиста - эти шаги помогут вам повысить свой социальный статус. Личная жизнь потребует от вас много времени и усилий, но не стоит отказываться от встреч.



Лев

Проанализируйте события последних дней. Возможно, вам придется изменить свое отношение к кому-то из вашего ближайшего окружения. Будьте сдержанны и хладнокровны на работе, не поддавайтесь эмоциям и чувствам, особенно если решитесь на серьезный разговор. Важным для вас станет выходной день.



Дева

Не исключены промахи в делах, не всегда в этом будете виноваты только вы. Тем не менее удастся добиться положительного результата там, где успех казался вам маловероятен. Не доверяйте коллегам во избежание быть обвиненным в каком-то неблаговидном поступке. Не исключен хороший вещий сон.



Весы

Вы сможете раскрыться с неожиданной стороны, так как в вас много нереализованного, о некоторых своих скрытых возможностях вы даже не подозревали. Усилится интуиция, она поможет узнать нечто важное. Дома попытаются вывести вас из равновесия, не поддавайтесь на провокации и избегайте разговора о деньгах.



Скорпион

На этой неделе судьба, возможно, одарит вас подарками и сюрпризами; не исключены удачные проекты и, как следствие, хорошая финансовая прибыль. Так что без проблем вы сможете заплатить по старым счетам. В выходные вас подвергнут экзамену на выдержку в борьбе с вредной привычкой.



Стрелец

Множество дел будет держать вас в тонусе. Конечно, вы измотаетесь физически и морально, но при этом почувствуете уважение к себе и полное удовлетворение, ведь действуете себе во благо. В конце недели получите шанс исполнить свое заветное желание при условии, что примете помощь со стороны.



Козерог

Опыт, который вы приобретете на этой неделе, окажется своевременным и ценным - он поможет заложить основу ваших будущих финансовых успехов. Поэтому поиски новой работы все-таки преждевременны. Новые знакомства окажутся приятными, впрочем, некто все-таки может вас обмануть.



Водолей

Будьте осмотрительны в общении с коллегами и своим ближайшим окружением. Не исключено, что ваша несдержанность приведет к конфликтам и многое из того, о чем бы вы хотели пока умолчать, станет известно недоброжелателям. К тому же велик риск ваших непродуманных поступков.



Рыбы

Неожиданности, сюрпризы и приключения ждут вас на этой неделе. Сам собой разрешится важный вопрос, в результате вы получите небольшое преимущество перед другими. Проблема, которая мучила вас в последнее время, отойдет на второй план, и вам придется против своей воли плыть по течению.

